Cinéma L’Homme qui rétrécit

Foyer Rural Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Jeudi soir c’est cinéma

Prochaine séance cinéma à la salle du foyer rural de Saint Pardoux-Soutiers le 27 Novembre 2025 à 20h30 avec le film L’homme qui rétrécit

Ouverture des portes à 20h sans réservation

Tarif normal: 6.50€

Tarif réduit: 5.00€. (-de 18 ans; étudiants et demandeurs d’emploi sur justificatifs, personne en situation de handicap)

Uniquement espèces ou chèques .

Foyer Rural Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine foyerrural.stpx@laposte.net

English : Cinéma L’Homme qui rétrécit

German : Cinéma L’Homme qui rétrécit

Italiano :

Espanol : Cinéma L’Homme qui rétrécit

L’événement Cinéma L’Homme qui rétrécit Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2025-11-21 par CC Val de Gâtine