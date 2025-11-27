Cinéma L’Homme qui rétrécit Saint-Pardoux-Soutiers
Cinéma L’Homme qui rétrécit Saint-Pardoux-Soutiers jeudi 27 novembre 2025.
Cinéma L’Homme qui rétrécit
Foyer Rural Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-27
Jeudi soir c’est cinéma
Prochaine séance cinéma à la salle du foyer rural de Saint Pardoux-Soutiers le 27 Novembre 2025 à 20h30 avec le film L’homme qui rétrécit
Ouverture des portes à 20h sans réservation
Tarif normal: 6.50€
Tarif réduit: 5.00€. (-de 18 ans; étudiants et demandeurs d’emploi sur justificatifs, personne en situation de handicap)
Uniquement espèces ou chèques .
Foyer Rural Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine foyerrural.stpx@laposte.net
English : Cinéma L’Homme qui rétrécit
German : Cinéma L’Homme qui rétrécit
Italiano :
Espanol : Cinéma L’Homme qui rétrécit
L’événement Cinéma L’Homme qui rétrécit Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2025-11-21 par CC Val de Gâtine