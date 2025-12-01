Cinéma Lilo et Stitch Salle polyvalente La Guierche
Cinéma Lilo et Stitch
Salle polyvalente Rue Principale La Guierche Sarthe
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
Début : 2025-12-23 14:00:00
fin : 2025-12-23 16:00:00
2025-12-23
Séance de cinéma pour tous
Lilo et Stitch est un remake en prise de vues réelles du film d’animation de 2002, racontant l’histoire touchante d’une petite fille hawaïenne et d’un extraterrestre fugitif qui l’aide à renouer avec sa famille.
Tarif 2,5€ enfant avec goûter inclus ; gratuit pour 1 accompagnant .
Salle polyvalente Rue Principale La Guierche 72380 Sarthe Pays de la Loire +33 6 08 81 70 59
English :
Cinema for all
German :
Filmvorführung für alle
Italiano :
Cinema per tutti
Espanol :
Cine para todos
