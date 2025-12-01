Cinéma Lilo et Stitch Salle polyvalente La Guierche

Cinéma Lilo et Stitch

Salle polyvalente Rue Principale La Guierche Sarthe

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-23 16:00:00

2025-12-23

Séance de cinéma pour tous

Lilo et Stitch est un remake en prise de vues réelles du film d’animation de 2002, racontant l’histoire touchante d’une petite fille hawaïenne et d’un extraterrestre fugitif qui l’aide à renouer avec sa famille.

Tarif 2,5€ enfant avec goûter inclus ; gratuit pour 1 accompagnant .

Salle polyvalente Rue Principale La Guierche 72380 Sarthe Pays de la Loire +33 6 08 81 70 59

English :

Cinema for all

German :

Filmvorführung für alle

Italiano :

Cinema per tutti

Espanol :

Cine para todos

