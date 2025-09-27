Cinéma Lilo et Stitch Lauterbourg

Cinéma Lilo et Stitch Lauterbourg samedi 27 septembre 2025.

Cinéma Lilo et Stitch

4 Allée des Cygnes Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-27 17:00:00
fin : 2025-09-27

Date(s) :
2025-09-27

Film famille à partir de 6 ans.
L’histoire touchante et drôle d’une petite fille hawaïenne solitaire et d’un extra-terrestre fugitif qui l’aide à renouer le lien avec sa famille.
4 Allée des Cygnes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 80 28 

English :

Family film for ages 6 and up.
The touching, funny story of a lonely Hawaiian girl and a runaway alien who helps her reconnect with her family.

German :

Familienfilm ab 6 Jahren.
Die rührende und lustige Geschichte eines einsamen hawaiianischen Mädchens und eines entflohenen Außerirdischen, der ihr hilft, die Verbindung zu ihrer Familie wieder herzustellen.

Italiano :

Film per famiglie dai 6 anni in su.
La storia commovente e divertente di una bambina hawaiana sola e di un alieno in fuga che la aiuta a ricongiungersi con la sua famiglia.

Espanol :

Película familiar para mayores de 6 años.
La conmovedora y divertida historia de una solitaria niña hawaiana y un extraterrestre fugitivo que la ayuda a reencontrarse con su familia.

L’événement Cinéma Lilo et Stitch Lauterbourg a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg