Cinéma Lilo & Stitch Saint-Affrique

Cinéma Lilo & Stitch Saint-Affrique jeudi 7 août 2025.

Cinéma Lilo & Stitch

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-07

fin : 2025-08-07

Date(s) :

2025-08-07 2025-08-08 2025-08-09 2025-08-12

L’histoire touchante et drôle d’une petite fille hawaïenne solitaire et d’un extra-terrestre fugitif qui l’aide à renouer le lien avec sa famille.

21 mai 2025 en salle | 1h 48min | Aventure, Comédie, Famille, Science Fiction

De Dean Fleischer Camp|

Par Chris K.T. Bright, Mike Van Waes

Avec Emmanuel Garijo, Chris Sanders, Maia Kealoha .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

The touching, funny story of a lonely Hawaiian girl and a fugitive alien who helps her reconnect with her family.

German :

Die rührende und lustige Geschichte eines einsamen hawaiianischen Mädchens und eines flüchtigen Außerirdischen, der ihr hilft, die Verbindung zu ihrer Familie wieder herzustellen.

Italiano :

La storia commovente e divertente di una bambina hawaiana sola e di un alieno in fuga che la aiuta a ricongiungersi con la sua famiglia.

Espanol :

La conmovedora y divertida historia de una solitaria niña hawaiana y un extraterrestre fugitivo que la ayuda a reencontrarse con su familia.

L’événement Cinéma Lilo & Stitch Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-08-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)