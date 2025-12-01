Cinéma L’imaginaire en mouvement Amiens

Cinéma L’imaginaire en mouvement

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

E-motion

Depuis les débuts du cinéma, l’animation déploie une magie singulière : elle donne vie à l’invisible, fait parler les objets, voler les enfants, et transforme les idées les plus folles en récits à partager. À l’occasion des 130 ans du cinéma et des 60 ans de la Maison, cette programmation spéciale vous invite à redécouvrir cet art foisonnant en famille ou entre amis. En plus des projections, une séance de découverte de jeux vidéo en salle vous attend !

Au programme (sous réserve) :

Ghost in the Shell de Mamoru Oshii ;

Spider-Man : New Generation de Peter Ramsey, Bob Persichetti et Rodney Rothman, ainsi qu’un bouquet de courts-métrages.

TARIF SÉANCE SPÉCIALE · 4.5 À 18€

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

E-motion

Since the very beginnings of cinema, animation has unfurled a singular magic: it gives life to the invisible, makes objects speak, children fly, and transforms the wildest ideas into stories to be shared. To celebrate 130 years of cinema and 60 years of La Maison, this special program invites you to rediscover this abundant art form with family and friends. In addition to the screenings, an indoor video game discovery session awaits you!

On the program (to be confirmed)?

Mamoru Oshii’s Ghost in the Shell?

Spider-Man?: New Generation by Peter Ramsey, Bob Persichetti and Rodney Rothman, plus a bouquet of short films.

SPECIAL SESSION RATE 4.5 TO 18?

German :

E-motion

Seit den Anfängen des Kinos entfaltet die Animation eine einzigartige Magie: Sie erweckt das Unsichtbare zum Leben, lässt Gegenstände sprechen, Kinder fliegen und verwandelt die verrücktesten Ideen in Geschichten, die man mit anderen teilen kann. Anlässlich des 130-jährigen Jubiläums des Kinos und des 60-jährigen Jubiläums des Hauses lädt Sie dieses Sonderprogramm dazu ein, diese vielfältige Kunst mit der Familie oder mit Freunden wiederzuentdecken. Neben den Filmvorführungen erwartet Sie auch eine Entdeckungsreise zu Videospielen im Kinosaal!

Das Programm (unter Vorbehalt)?

Ghost in the Shell von Mamoru Oshii?

Spider-Man: New Generation von Peter Ramsey, Bob Persichetti und Rodney Rothman sowie eine Reihe von Kurzfilmen.

SONDERVORSTELLUNG 4.5 BIS 18?

Italiano :

E-motion

Fin dagli albori del cinema, l’animazione ha creato una magia unica: dà vita all’invisibile, fa parlare gli oggetti, fa volare i bambini e trasforma le idee più selvagge in storie da condividere. In occasione dei 130 anni del cinema e dei 60 anni de La Maison, questo programma speciale vi invita a riscoprire questa ricca forma d’arte con la vostra famiglia o i vostri amici. Oltre alle proiezioni, ci sarà una sessione di scoperta di videogiochi al chiuso!

In programma (da confermare)?

Ghost in the Shell di Mamoru Oshii?

Spider-Man: New Generation di Peter Ramsey, Bob Persichetti e Rodney Rothman, oltre a una selezione di cortometraggi.

PREZZO SPECIALE DELLA PROIEZIONE DA 4,5 A 18 ANNI?

Espanol :

E-motion

Desde los orígenes del cine, la animación ha sido una forma única de magia: da vida a lo invisible, hace hablar a los objetos y volar a los niños, y transforma las ideas más descabelladas en historias para compartir. Con motivo de los 130 años del cine y los 60 de la Maison, este programa especial le invita a redescubrir esta rica forma de arte en familia o entre amigos. Además de las proyecciones, ¡habrá una sesión de descubrimiento de videojuegos de interior!

¿En el programa (por confirmar)?

Ghost in the Shell de Mamoru Oshii?

Spider-Man: Nueva generación, de Peter Ramsey, Bob Persichetti y Rodney Rothman, además de una selección de cortometrajes.

PRECIO ESPECIAL DE 4,5 A 18?

