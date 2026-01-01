Cinéma L’inconnu de la grande arche Lauterbourg

Cinéma L’inconnu de la grande arche

4 Allée des Cygnes Lauterbourg Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Film tout public de Stéphane Demoustier avec Claes Bang, Sidse Babett Knudsen, Xavier Dolan ….

1983, François Mitterrand décide de lancer un concours d’architecture international pour le projet phare de sa présidence la Grande Arche de la Défense, dans l’axe du Louvre et de l’Arc de Triomphe ! A la surprise générale, Otto von Spreckelsen, architecte danois, remporte le concours. Du jour au lendemain, cet homme de 53 ans, inconnu en France, débarque à Paris où il est propulsé à la tête de ce chantier pharaonique. Et si l’architecte entend bâtir la Grande Arche telle qu’il l’a imaginée, ses idées vont très vite se heurter à la complexité du réel et aux aléas de la politique… .

4 Allée des Cygnes Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est club.cinema.lauterbourg@gmail.com

