Cinéma L’Inconnu de la Grande Arche Saint-Affrique

Cinéma L’Inconnu de la Grande Arche

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-03

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-03 2025-12-04 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08

1983, François Mitterrand décide de lancer un concours d’architecture international pour le projet phare de sa présidence la Grande Arche de la Défense, dans l’axe du Louvre et de l’Arc de Triomphe !

A la surprise générale, Otto von Spreckelsen, architecte danois, remporte le concours. Du jour au lendemain, cet homme de 53 ans, inconnu en France, débarque à Paris où il est propulsé à la tête de ce chantier pharaonique. Et si l’architecte entend bâtir la Grande Arche telle qu’il l’a imaginée, ses idées vont très vite se heurter à la complexité du réel et aux aléas de la politique.

5 novembre 2025 en salle | 1h 46min | Drame

De Stéphane Demoustier

| Par Stéphane Demoustier

Avec Claes Bang, Sidse Babett Knudsen, Xavier Dolan .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

1983, François Mitterrand decided to launch an international architectural competition for the flagship project of his presidency: the Grande Arche de la Défense, in line with the Louvre and the Arc de Triomphe!

German :

1983 beschließt François Mitterrand, einen internationalen Architekturwettbewerb für das Vorzeigeprojekt seiner Präsidentschaft auszuschreiben: die Grande Arche de la Défense, in der Achse des Louvre und des Arc de Triomphe!

Italiano :

nel 1983, François Mitterrand decise di lanciare un concorso internazionale di architettura per il progetto di punta della sua presidenza: la Grande Arche de la Défense, allineata al Louvre e all’Arco di Trionfo!

Espanol :

en 1983, François Mitterrand decidió convocar un concurso internacional de arquitectura para el proyecto emblemático de su presidencia: ¡el Gran Arco de la Defensa, alineado con el Louvre y el Arco del Triunfo!

L’événement Cinéma L’Inconnu de la Grande Arche Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-11-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)