Cinéma L’inconnue de la grande arche L’auditorium Pôle culturel L’échappée Saint-Julien-Chapteuil

Cinéma L’inconnue de la grande arche

L’auditorium Pôle culturel L’échappée 18, avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 18:00:00

fin : 2025-12-07 19:50:00

Date(s) :

2025-12-07

Ciné-Velay vous accueille à Saint Julien Chapteuil, pour découvrir différents films.

L’inconnue de la grande arche , film de 1h46

.

L’auditorium Pôle culturel L’échappée 18, avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cine.stjulien@gmail.com

English :

Ciné-Velay welcomes you to Saint Julien Chapteuil, to discover various films.

L’inconnue de la grande arche , 1 hour 46 minutes

L’événement Cinéma L’inconnue de la grande arche Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal