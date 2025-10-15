Cinéma L’intérêt d’Adam Place Gambetta Roquefort

Cinéma L'intérêt d'Adam Place Gambetta Roquefort mercredi 15 octobre 2025.

Cinéma L’intérêt d’Adam

Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort Landes

Tarif : 22.5 – 22.5 – EUR

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

2025-10-15

Drame

Face à la détresse d’une jeune mère et son fils, une infirmière décide de tout mettre en oeuvre pour les aider, quitte à défier sa hiérarchie.

Face à la détresse d'une jeune mère et son fils, une infirmière décide de tout mettre en oeuvre pour les aider, quitte à défier sa hiérarchie.

Place Gambetta Foyer Municipal Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 11 18

English : Cinéma L’intérêt d’Adam

Drama

Faced with the distress of a young mother and her son, a nurse decides to do everything in her power to help them, even if it means defying her superiors.

German : Cinéma L’intérêt d’Adam

Drama

Eine Krankenschwester, die mit der Not einer jungen Mutter und ihres Sohnes konfrontiert ist, beschließt, alles zu tun, um ihnen zu helfen, auch wenn sie sich damit ihrer Hierarchie widersetzt.

Italiano :

Dramma

Di fronte al disagio di una giovane madre e di suo figlio, un’infermiera decide di fare tutto il possibile per aiutarli, anche a costo di sfidare i suoi superiori.

Espanol : Cinéma L’intérêt d’Adam

Drama

Ante la angustia de una joven madre y su hijo, una enfermera decide hacer todo lo que esté en su mano para ayudarles, aunque eso signifique desafiar a sus superiores.

