Cinéma L’Odysée de Choum Bischwiller
Cinéma L’Odysée de Choum Bischwiller mercredi 1 avril 2026.
Cinéma L’Odysée de Choum
31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-01 10:30:00
fin : 2026-04-01 11:15:00
Date(s) :
2026-04-01
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman…
Réalisateur et réalisatrices Julien Bisaro, Sonja Rohleder, Carol Freeman .
31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr
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English :
L’événement Cinéma L’Odysée de Choum Bischwiller a été mis à jour le 2026-03-19 par Maison de la Culture de Bischwiller
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