Informations pratiques

Dun-le-Palestel

Cinéma « L’Odyssée »

Salle Apollo Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 20:30:00

fin : 2026-09-30 23:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Projection du film « L’Odyssée », à 20h30, salle Apollo. Durée 2h52. .

Salle Apollo Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 81 58 72

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English : Cinéma « L’Odyssée »

L’événement Cinéma « L’Odyssée » Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Pays Dunois