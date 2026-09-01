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Cinéma « L’Odyssée » Dun-le-Palestel

mercredi 30 septembre 2026 · Dun-le-Palestel

Cinéma « L’Odyssée » Dun-le-Palestel

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Salle Apollo
Ville
23800 Dun-le-Palestel
Département
Creuse
Tarif
5.5 5.5 Tarif de base - plein tarif

Dun-le-Palestel

Cinéma « L’Odyssée »

Salle Apollo Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 20:30:00
fin : 2026-09-30 23:00:00

Date(s) :
2026-09-30

Projection du film « L’Odyssée », à 20h30, salle Apollo. Durée 2h52.   .

Salle Apollo Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 81 58 72 

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English : Cinéma « L’Odyssée »

L’événement Cinéma « L’Odyssée » Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Pays Dunois

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