Cinéma LOL 2.0 Quai de l’Aumance Hérisson

Cinéma LOL 2.0

Quai de l’Aumance Espace Gaume Hérisson Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

+16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Film de Lisa Azuelos avec Sophie Marceau, Vincent Elbaz.

.

Quai de l’Aumance Espace Gaume Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Film by Lisa Azuelos with Sophie Marceau, Vincent Elbaz.

L’événement Cinéma LOL 2.0 Hérisson a été mis à jour le 2026-02-24 par Montluçon Tourisme