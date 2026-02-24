Cinéma LOL 2.0 Quai de l’Aumance Hérisson
Cinéma LOL 2.0 Quai de l’Aumance Hérisson vendredi 6 mars 2026.
Cinéma LOL 2.0
Quai de l’Aumance Espace Gaume Hérisson Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
+16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 20:30:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Film de Lisa Azuelos avec Sophie Marceau, Vincent Elbaz.
.
Quai de l’Aumance Espace Gaume Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Film by Lisa Azuelos with Sophie Marceau, Vincent Elbaz.
L’événement Cinéma LOL 2.0 Hérisson a été mis à jour le 2026-02-24 par Montluçon Tourisme