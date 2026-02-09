Cinéma LOL 2.0

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-18

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-24

Anne profite enfin de sa liberté après le départ de ses enfants. Mais tout bascule quand sa fille Louise, revient vivre chez elle après un échec professionnel et sentimental.

Tout public

Et comme une surprise n’arrive jamais seule, son fils Théo lui annonce qu’elle va devenir grand-mère ! Entre chocs générationnels, rêves en mutation et nouveaux élans amoureux… Anne comprend que la vie ne suit jamais tout à fait le plan prévu, et qu’à tout âge, on continue toujours d’apprendre à grandir.

11 février 2026 en salle | 1h 45min | Comédie

De Lisa Azuelos|

Par Lisa Azuelos, Frédéric Da

Avec Sophie Marceau, Thaïs Alessandrin, Vincent Elbaz .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Anne is finally enjoying her freedom after the departure of her children. But everything changes when her daughter Louise returns to live with her after a professional and sentimental failure.

L’événement Cinéma LOL 2.0 Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-02-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)