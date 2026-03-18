Cinéma LOL 2.0

8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Synopsis et détails

Anne profite enfin de sa liberté après le départ de ses enfants. Mais tout bascule quand sa fille Louise, revient vivre chez elle après un échec professionnel et sentimental. Et comme une surprise n’arrive jamais seule, son fils Théo lui annonce qu’elle va devenir grand-mère ! Entre chocs générationnels, rêves en mutation et nouveaux élans amoureux… Anne comprend que la vie ne suit jamais tout à fait le plan prévu, et qu’à tout âge, on continue toujours d’apprendre à grandir.

11 février 2026 en salle | 1h 45min | Comédie

De Lisa Azuelos

Par Lisa Azuelos, Frédéric Da

Avec Sophie Marceau, Thaïs Alessandrin, Vincent Elbaz

Source www.allocine.fr

03 mai 2026 à 18h00 .

8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 20 80 17

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English :

L’événement Cinéma LOL 2.0 Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Sillé-Le-Guillaume