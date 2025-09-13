Cinéma Longué-Jumelles

Cinéma Longué-Jumelles samedi 13 septembre 2025.

Cinéma

Rue du Collège Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2025-09-13 2025-10-11 2025-11-08 2025-11-22 2026-01-10 2026-02-07 2026-03-21 2026-04-25 2026-05-09

Grâce à l’association Balad’images, profitez de la magie du cinéma tout près de chez vous.

Toute l’année, l’association vous propose une sélection soignée des derniers films à succès, pour petits et grands, projetés à Longué-Jumelles dans une ambiance

chaleureuse, familiale et accessible à tous. Que vous soyez amateur de comédies, de films d’animation, de drames ou d’aventures, il y en a pour tous les goûts.

C’est l’occasion idéale de passer un bon moment en famille ou entre amis, de découvrir les nouveautés du grand écran et de soutenir une initiative locale qui fait vivre la culture au cœur de votre territoire.

Une expérience conviviale, portée par des bénévoles passionnés et engagés pour le plaisir du cinéma et le partage.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 13 au dimanche 14 septembre 2025 le samedi à partir de 20h30. Le dimanche à partir de 15h.

Du samedi 11 au dimanche 12 octobre 2025 le samedi à partir de 20h30. Le dimanche à partir de 15h.

Du samedi 8 au dimanche 9 novembre 2025 le samedi à partir de 20h30. Le dimanche à partir de 15h.

Du samedi 22 au dimanche 23 novembre 2025 le samedi à partir de 20h30. Le dimanche à partir de 15h.

Du samedi 10 au dimanche 11 janvier 2026 le samedi à partir de 20h30. Le dimanche à partir de 15h.

Du samedi 7 au dimanche 8 février 2026 le samedi à partir de 20h30. Le dimanche à partir de 15h.

Du samedi 21 au dimanche 22 mars 2026 le samedi à partir de 20h30. Le dimanche à partir de 15h.

Du samedi 25 au dimanche 26 avril 2026 le samedi à partir de 20h30. Le dimanche à partir de 15h.

Samedi 9 mai 2026 à partir de 20h30. .

Rue du Collège Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 10 70 contact@ville-longuejumelles.fr

English :

Thanks to the Balad’images association, enjoy the magic of cinema close to home.

German :

Dank des Vereins Balad’images können Sie den Zauber des Kinos ganz in Ihrer Nähe genießen.

Italiano :

Grazie all’associazione Balad’images, potrete godervi la magia del cinema vicino a casa.

Espanol :

Gracias a la asociación Balad’images, podrá disfrutar de la magia del cine cerca de casa.

L’événement Cinéma Longué-Jumelles a été mis à jour le 2025-08-31 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME