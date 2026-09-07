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Cinéma : Los golfos Place du Temple Montélimar

dimanche 4 octobre 2026 · Place du Temple · Montélimar

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place du Temple
Adresse
Cinéma Les Templiers
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Montélimar

Cinéma : Los golfos

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Los golfos (1959)
1h28 – vost

Réalisé par Carlos Saura
Avec Manolo Zarzo, Jose Luis Marin, Óscar Cruz
Espagne / drame
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Los golfos (1959)
1h28 ? original version with subtitles

Directed by Carlos Saura
Starring Manolo Zarzo, Jose Luis Marin, %D3scar Cruz
Spain / drama

L’événement Cinéma : Los golfos Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération

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