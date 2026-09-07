Cinéma : Los golfos Place du Temple Montélimar
dimanche 4 octobre 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma : Los golfos
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Los golfos (1959)
1h28 – vost
Réalisé par Carlos Saura
Avec Manolo Zarzo, Jose Luis Marin, Óscar Cruz
Espagne / drame
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Los golfos (1959)
1h28 ? original version with subtitles
Directed by Carlos Saura
Starring Manolo Zarzo, Jose Luis Marin, %D3scar Cruz
Spain / drama
L’événement Cinéma : Los golfos Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération
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