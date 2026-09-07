Cinéma : Los golfos Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cinéma : Los golfos

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Los golfos (1959)

1h28 – vost



Réalisé par Carlos Saura

Avec Manolo Zarzo, Jose Luis Marin, Óscar Cruz

Espagne / drame

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Los golfos (1959)

1h28 ? original version with subtitles

Directed by Carlos Saura

Starring Manolo Zarzo, Jose Luis Marin, %D3scar Cruz

Spain / drama

L’événement Cinéma : Los golfos Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération