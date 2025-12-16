Cinéma Los Tigres Bischwiller

Cinéma Los Tigres

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Mardi 2026-01-20 20:00:00

fin : 2026-01-20 21:49:00

2026-01-20

Frère et sœur, Antonio et Estrella travaillent depuis toujours comme scaphandriers dans un port espagnol sur les navires marchands de passage. En découvrant une cargaison de drogue dissimulée sous un cargo qui stationne au port toutes les trois semaines, Antonio pense avoir trouvé la solution pour résoudre ses soucis financiers voler une partie de la marchandise et la revendre.

Los Tigres nous plonge dans le quotidien de ce métier dangereux et précaire et le transforme en un film de casse haletant.

Réalisateur Alberto Rodriguez.

Avec Antonio de la Torre, Bárbara Lennie, Joaquín Nuñez

Policier En VOST.

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

Brother and sister, Antonio and Estrella have always worked as divers in a Spanish port on passing merchant ships. When Antonio discovers a cargo of drugs hidden under a freighter that docks at the port every three weeks, he thinks he’s found the solution to his financial worries: steal some of the merchandise and sell it.

