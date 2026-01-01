CINEMA Salle des fêtes Losne
Salle des fêtes Rond-point de Maison-Dieu Losne Côte-d’Or
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-01-13 20:30:00
2026-01-13
Film policier et psychologique avec Jodie FOSTER, Daniel AUTEIL, Vincent LACOSTE et Virginie EFIRA .
Salle des fêtes Rond-point de Maison-Dieu Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 27 06 70 mairie@losne.fr
