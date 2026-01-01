CINEMA Salle des fêtes Losne

CINEMA

Salle des fêtes Rond-point de Maison-Dieu Losne Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-01-13 20:30:00

fin : 2026-01-13

2026-01-13

Film policier et psychologique avec Jodie FOSTER, Daniel AUTEIL, Vincent LACOSTE et Virginie EFIRA .

Salle des fêtes Rond-point de Maison-Dieu Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 27 06 70 mairie@losne.fr

