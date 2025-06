Cinéma Loué Loué 16 juillet 2025 14:30

Sarthe

Cinéma Loué Centre Culturel le Courmesnil Loué Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 14:30:00

fin : 2025-07-16 16:00:00

Date(s) :

2025-07-16

L’association Familles Rurales de Loué vous propose le film « Lilo et Stitch »

Film de Dean Fleischer Camp, pour tout public

« L’histoire touchante et drôle d’une petite fille hawaïenne solitaire et d’un extra-terrestre fugitif qui l’aide à renouer le lien avec sa famille. » .

Centre Culturel le Courmesnil

Loué 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 88 93 32 famillesrurales.loue@orange.fr

English :

The association Familles Rurales de Loué presents the film « Lilo and Stitch »

German :

Der Verein Familles Rurales de Loué zeigt Ihnen den Film « Lilo und Stitch »

Italiano :

L’associazione Familles Rurales di Loué proietterà il film « Lilo e Stitch »

Espanol :

La asociación Familles Rurales de Loué proyectará la película « Lilo y Stitch »

