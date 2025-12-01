Cinéma Loué

Centre Culturel le Courmesnil Loué Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-15 14:30:00

fin : 2025-12-15 16:00:00

Date(s) :

2025-12-15

Film C’était mieux demain

Film de Vinciane Millereau.

Dans une petite bourgade française, Hélène, Michel, et leurs deux enfants, coulent des jours heureux dans l’insouciance des années 1950. Soudainement propulsés en 2025, le couple découvre un monde moderne à l’opposé de celui qu’ils connaissent. Pour Hélène, qui a toujours vécu comme il se doit dans l’ombre de l’époux, c’est une révolution. Mais, pour Michel, qui voit ses privilèges d’Homme voler en éclat, c’est un cataclysme. Entre vent nouveau et parfum d’antan, ce voyage dans le temps ne sera pas de tout repos. Pas de réservation à l’avance. Paiement es espèces et chèques uniquement. .

Centre Culturel le Courmesnil Loué 72540 Sarthe Pays de la Loire

English :

Film C’était mieux demain

German :

Film C’était mieux demain (Morgen war es besser)

Italiano :

Film C’était mieux demain

Espanol :

Película C’était mieux demain

L’événement Cinéma Loué Loué a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Vallée de la Sarthe