Cinéma Loué Loué
Cinéma Loué Loué lundi 15 décembre 2025.
Cinéma Loué
Centre Culturel le Courmesnil Loué Sarthe
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-15 14:30:00
fin : 2025-12-15 16:00:00
Date(s) :
2025-12-15
Film C’était mieux demain
Film de Vinciane Millereau.
Dans une petite bourgade française, Hélène, Michel, et leurs deux enfants, coulent des jours heureux dans l’insouciance des années 1950. Soudainement propulsés en 2025, le couple découvre un monde moderne à l’opposé de celui qu’ils connaissent. Pour Hélène, qui a toujours vécu comme il se doit dans l’ombre de l’époux, c’est une révolution. Mais, pour Michel, qui voit ses privilèges d’Homme voler en éclat, c’est un cataclysme. Entre vent nouveau et parfum d’antan, ce voyage dans le temps ne sera pas de tout repos. Pas de réservation à l’avance. Paiement es espèces et chèques uniquement. .
Centre Culturel le Courmesnil Loué 72540 Sarthe Pays de la Loire
English :
Film C’était mieux demain
German :
Film C’était mieux demain (Morgen war es besser)
Italiano :
Film C’était mieux demain
Espanol :
Película C’était mieux demain
