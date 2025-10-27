Cinéma à Loué

Loué Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17 20:30:00

fin : 2025-11-17

Date(s) :

2025-11-17

Une place pour Pierrot. Film d’Hélène Médigue.

Durée 1h39. Pierrot, 45 ans, est autiste et vit dans un foyer médicalisé. Déterminée à lui offrir une vie digne, sa sœur Camille le prend chez elle et se met en quête d’un endroit mieux adapté à sa différence. Le chemin est long mais c’est la promesse d’une nouvelle vie, au sein de laquelle chacun trouvera sa place. Pas de réservation à l’avance. Il faut venir à l’heure. Pas de réglement par carte. .

Loué 72540 Sarthe Pays de la Loire

English :

A place for Pierrot. Film by Hélène Médigue.

German :

Ein Platz für Pierrot. Film von Hélène Médigue.

Italiano :

Un posto per Pierrot. Un film di Hélène Médigue.

Espanol :

Un lugar para Pierrot. Una película de Hélène Médigue.

