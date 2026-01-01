Cinéma Louise Violet Rue Mahboubi Tir Marseille 14e Arrondissement

Cinéma Louise Violet

Mardi 13 janvier 2026 de 14h à 16h. Rue Mahboubi Tir Espace culturel Busserine Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 14:00:00

fin : 2026-01-13 16:00:00

Date(s) :

2026-01-13

Chaque mois, une rencontre autour d’un film en compagnie d’un intervenant pour découvrir l’œuvre, l’auteur, débattre d’une thématique.

1889. Envoyée dans un village de la campagne française, l’institutrice Louise Violet doit y imposer l’école de la République (gratuite, obligatoire et laïque). Une mission qui ne la rend populaire ni auprès des enfants… ni auprès des parents.

Film de 2024

Réalisation et scénario Eric Besnard

Avec Alexandra Lamy, Grégory Gadebois, Jérôme Kircher .

Rue Mahboubi Tir Espace culturel Busserine Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 85 00 espaceculturelbusserine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every month, a film discussion with a guest speaker to discover the work, the author and discuss a theme.

L’événement Cinéma Louise Violet Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille