Cinéma Louise Violet Rue Mahboubi Tir Marseille 14e Arrondissement mardi 13 janvier 2026.
Mardi 13 janvier 2026 de 14h à 16h. Rue Mahboubi Tir Espace culturel Busserine Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Chaque mois, une rencontre autour d’un film en compagnie d’un intervenant pour découvrir l’œuvre, l’auteur, débattre d’une thématique.
1889. Envoyée dans un village de la campagne française, l’institutrice Louise Violet doit y imposer l’école de la République (gratuite, obligatoire et laïque). Une mission qui ne la rend populaire ni auprès des enfants… ni auprès des parents.
Film de 2024
Réalisation et scénario Eric Besnard
Avec Alexandra Lamy, Grégory Gadebois, Jérôme Kircher .
Rue Mahboubi Tir Espace culturel Busserine Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 85 00 espaceculturelbusserine@gmail.com
English :
Every month, a film discussion with a guest speaker to discover the work, the author and discuss a theme.
