CINÉMA « LUMIÈRE, L’AVENTURE CONTINUE » – Montarnaud, 10 mai 2025 07:00, Montarnaud.

Hérault

CINÉMA « LUMIÈRE, L’AVENTURE CONTINUE » Avenue de Montpellier Montarnaud Hérault

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-10

fin : 2025-05-10

Date(s) :

2025-05-10

Projection du film « Lumière, l’aventure continue »

Il y a 130 ans, les frères Lumière inventaient le cinéma. Tout était déjà là, les plans, les travellings, le drame, la comédie, le jeu des acteurs.

Projection du film « Lumière, l’aventure continue »

Il y a 130 ans, les frères Lumière inventaient le cinéma. Tout était déjà là, les plans, les travellings, le drame, la comédie, le jeu des acteurs.

Billeterie sur place, 30 min avant la séance.

Film documentaire. Tout public. Durée 1h44.

Pour raisons de sécurité, les enfants de moins de 12 ans doivent être impérativement accompagnés par un adulte. EUR.

Avenue de Montpellier

Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 55 40 84

English :

Screening of the film « Lumière, l?aventure continue »

130 years ago, the Lumière brothers invented cinema. Everything was already there: the shots, the tracking shots, the drama, the comedy, the acting.

German :

Vorführung des Films « Lumière, das Abenteuer geht weiter »

Vor 130 Jahren erfanden die Brüder Lumière das Kino. Alles war schon da, die Pläne, die Kamerafahrten, das Drama, die Komödie, das Spiel der Schauspieler.

Italiano :

Proiezione del film « Lumière, l’avventura continua

130 anni fa, i fratelli Lumière inventarono il cinema. C’era già tutto: le inquadrature, le carrellate, il dramma, la commedia, la recitazione.

Espanol :

Proyección de la película « Lumière, la aventura continúa

Hace 130 años, los hermanos Lumière inventaron el cine. Todo estaba ya ahí: los planos, los travelling, el drama, la comedia, la interpretación.

L’événement CINÉMA « LUMIÈRE, L’AVENTURE CONTINUE » Montarnaud a été mis à jour le 2025-04-28 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT