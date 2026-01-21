Cinéma Ma Frère Salle des fêtes Mouchard

Cinéma Ma Frère

Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard Jura

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-02-05 20:30:00

Cinéma Ma frère

Jeudi 5 février à 20h30 à la salle des fêtes de Mouchard

De Lise Akoka, Romane Gueret

Avec Fantz Kebe, Shirel Nataf, Amel Bent

Comédie France 1h52

Shaï et Djeneba ont 20 ans et sont amies depuis l’enfance. Cet été-là, elles sont animatrices dans une colonie de vacances. Elles accompagnent dans la Drôme une bande d’enfants qui, comme elles, ont grandi entre les tours de la Place des Fêtes à Paris. À l’aube de l’âge adulte, elles devront faire des choix pour dessiner leur avenir et réinventer leur amitié. .

Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 74 74 contact@valdamour.com

