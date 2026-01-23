Cinéma Ma frère Salle des fêtes Pontorson

Cinéma Ma frère

Salle des fêtes 2 place de l’Hôtel de ville Pontorson Manche

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13 22:20:00

2026-02-13

Comédie de Lise Akoka, Romane Gueret Avec Fanta Kebe, Shirel Nataf, Amel Bent.

Shaï et Djeneba, amies depuis l’enfance sont animatrices dans une colonie de vacances et accompagnent dans la Drôme une bande d’enfants qui, comme elles, ont grandi entre les tours de la Place des Fêtes à Paris. Elles devront faire des choix pour dessiner leur avenir et réinventer leur amitié. .

Salle des fêtes 2 place de l’Hôtel de ville Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 40 49 10 09 ocac.pontorson@gmail.com

