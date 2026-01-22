Cinéma Ma Frère

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-28

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-28 2026-01-29 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-03

Shaï et Djeneba ont 20 ans et sont amies depuis l’enfance. Cet été-là, elles sont animatrices dans une colonie de vacances.

Tout Public

Elles accompagnent dans la Drôme une bande d’enfants qui, comme elles, ont grandi entre les tours de la Place des Fêtes à Paris. À l’aube de l’âge adulte, elles devront faire des choix pour dessiner leur avenir et réinventer leur amitié.

7 janvier 2026 en salle | 1h 52min | Comédie

De Lise Akoka, Romane Gueret|

Par Lise Akoka, Romane Gueret

Avec Fanta Kebe, Shirel Nataf, Amel Bent .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Shaï and Djeneba are 20 years old and have been friends since childhood. That summer, they are counselors at a summer camp.

L’événement Cinéma Ma Frère Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-01-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)