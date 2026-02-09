Cinéma Ma frère Saint-Martin-en-Vercors

Cinéma Ma frère

Salle des fêtes Saint-Martin-en-Vercors Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-11 20:00:00

fin : 2026-03-11

2026-03-11

Ma frère, premier long métrage de Lise Akoka et Romane Gueret, raconte l’histoire de Shaï et Djeneba, deux adolescentes que tout oppose. Leur rencontre lors d’un stage de théâtre fait émerger colères, solidarités et désirs d’émancipation.

Salle des fêtes Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 68

English :

Ma frère (My Brother), the first feature film by Lise Akoka and Romane Gueret, tells the story of Shaï and Djeneba, two teenagers who have nothing in common. Their meeting during a theater workshop gives rise to anger, solidarity and a desire for emancipation.

