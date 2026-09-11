Informations pratiques

Chambray-lès-Tours

Cinéma Madame de Sévigné

2 Place de Voru Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2027-03-09 18:30:00

fin : 2027-03-09 20:15:00

Date(s) :

2027-03-09

Projection cinéma dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes

Drame historique réalisé par Isabelle Brocard. Avec Ana Girardot, Karin Viard, Cédric Kahn et Noémie Lvovsky. (France, 2023).

Milieu du XVIIème siècle, la marquise de Sévigné veut faire de sa fille une femme brillante et indépendante, à son image. Mais plus elle tente d’avoir une emprise sur le destin de la jeune femme, plus celle-ci se rebelle. Mère et fille expérimentent alors les tourments d’une relation fusionnelle et dévastatrice. De ce ravage, va naître une œuvre majeure de la littérature française.

À partir de 12 ans .

2 Place de Voru Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 43 17 43

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English :

Film Screening as Part of International Women’s Day

L’événement Cinéma Madame de Sévigné Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT 37