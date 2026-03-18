Cinéma Maigret et le mort amoureux Cinéma Labor Dieulefit
Cinéma Maigret et le mort amoureux Cinéma Labor Dieulefit vendredi 17 avril 2026.
Cinéma Maigret et le mort amoureux
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-17
1h 20 mn — Policier Tout public
De et par Pascal Bonitzer
Avec Denis Podalydès, Anne Alvaro, Manuel Guillot
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Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com
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English :
1 hour 20 minutes ? Thriller All audiences
By and for Pascal Bonitzer
With Denis Podalydès, Anne Alvaro, Manuel Guillot
L’événement Cinéma Maigret et le mort amoureux Dieulefit a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux