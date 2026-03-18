Cinéma Maigret et le mort amoureux Cinéma Labor Dieulefit

Cinéma Maigret et le mort amoureux

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-17

1h 20 mn — Policier Tout public

De et par Pascal Bonitzer

Avec Denis Podalydès, Anne Alvaro, Manuel Guillot

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Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com

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English :

1 hour 20 minutes ? Thriller All audiences

By and for Pascal Bonitzer

With Denis Podalydès, Anne Alvaro, Manuel Guillot

L’événement Cinéma Maigret et le mort amoureux Dieulefit a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux