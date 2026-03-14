Cinéma Maigret et le Mort Amoureux

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-18

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-18 2026-03-19 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-23

Le commissaire Maigret est appelé en urgence au Quai d’Orsay. Monsieur Berthier-Lagès, ancien ambassadeur renommé, a été assassiné.

Maigret découvre qu’il entretenait depuis cinquante ans une correspondance amoureuse avec la princesse de Vuynes, dont le mari, étrange coïncidence, vient de décéder. En se confrontant aux membres des deux familles et au mutisme suspect de la domestique du diplomate, Maigret va aller de surprise en surprise…

8 février 2026 en salle | 1h 20min | Policier

De Pascal Bonitzer| Par Pascal Bonitzer

Avec Denis Podalydès, Anne Alvaro, Manuel Guillot .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

Inspector Maigret is urgently called to the Quai d’Orsay. Monsieur Berthier-Lagès, a renowned former ambassador, has been murdered.

L’événement Cinéma Maigret et le Mort Amoureux Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-03-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)