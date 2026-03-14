Cinéma Maigret et le mort amoureux

8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Synopsis et détails

Le commissaire Maigret est appelé en urgence au Quai d’Orsay. Monsieur Berthier-Lagès, ancien ambassadeur renommé, a été assassiné. Maigret découvre qu’il entretenait depuis cinquante ans une correspondance amoureuse avec la princesse de Vuynes, dont le mari, étrange coïncidence, vient de décéder. En se confrontant aux membres des deux familles et au mutisme suspect de la domestique du diplomate, Maigret va aller de surprise en surprise…

18 février 2026 en salle | 1h 20min | Policier

De Pascal Bonitzer

Par Pascal Bonitzer

Avec Denis Podalydès, Anne Alvaro, Manuel Guillot

Source www.allocine.fr

10 avril 2026 à 20h30 .

8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 20 80 17

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English :

L’événement Cinéma Maigret et le mort amoureux Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Sillé-Le-Guillaume