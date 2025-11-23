Cinéma Malgré elles Mutzig

Cinéma Malgré elles

39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin

Dimanche 2025-11-23 15:00:00

2025-11-23 17:00:00

2025-11-23

Alice et Lisette sont belles, et elles ont 17 ans lorsqu’elles sont arrachées de force à leur famille pour collaborer à l’effort de guerre en Allemagne.

Après un séjour de six mois dans un camp d’endoctrinement, elles sont toutes les deux envoyées dans une usine d’armement où elles ont pour tâche de remplir des obus à une cadence inhumaine. Une explosion éclate, elles sont soupçonnées de sabotage et menacées d’être envoyées dans un camps de redressement.

Alice et Lisette se croient sauvées lorsqu’on leur annonce leur transfert dans une maternité. Elles découvrent la réalité des Lebensborn ( fontaines de vies ), et l’organisation implacable des nazis pour constituer une race pure .

Ni l’une ni l’autre ne se doute alors de ce qui les attend.

projection animée par la Société d’Histoire de Mutzig et environs .

