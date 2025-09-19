CINEMA Maraussan

CINEMA Maraussan vendredi 19 septembre 2025.

CINEMA

PLACE MARCEL BARRERE Maraussan Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : 2025-09-19

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

COMéDIE DRAMATIQUE FRANCO-CANADIENNE

Ce film reprend le récit autobiographique de Roland Perez qui est né avec un pied bot au sein d’une famille nombreuse. Malgré de multiples interventions, les médecins considèrent que Roland ne pourra vivre qu’avec l’aide de béquilles ou en fauteuil roulant. Sa mère, Esther, refuse net cette vision pessimiste et se jure que grâce à Dieu, son fils marchera.

Roland, qui reste à la maison sans être scolarisé (ce qui attire des ennuis à la famille) apprend à lire grâce aux chansons de Sylvie Vartan. Devenu adulte, il croise la route de son idole .

PLACE MARCEL BARRERE Maraussan 34370 Hérault Occitanie +33 6 07 03 27 03 l.brunet@wanadoo.fr

English :

FRENCH-CANADIAN DRAMATIC COMEDY

German :

FRANZÖSISCH-KANADISCHE DRAMATISCHE KOMÖDIE

Italiano :

COMMEDIA DRAMMATICA FRANCO-CANADESE

Espanol :

COMEDIA DRAMÁTICA FRANCO-CANADIENSE

