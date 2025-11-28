Cinéma | Marcel et Monsieur Pagnol Centre Culturel Langeac
Cinéma | Marcel et Monsieur Pagnol
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
1h 30min | Animation, Biopic | De Sylvain Chomet | Par Sylvain Chomet | Avec Laurent Lafitte, Géraldine Pailhas, Thierry Garcia
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com
