Cinéma Marcel et Monsieur Pagnol Espace Animation Les Houches

Cinéma Marcel et Monsieur Pagnol

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 17:30:00

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain Chomet avec les voix de Laurent Lafitte, Géraldine Pailhas, Thierry Garcia France 2025 -Durée 1h30

Séance en avant-première dans le cadre de la tournée départementale du festival de cinéma d’animation d’Annecy

.

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr

English :

Marcel et Monsieur Pagnol by Sylvain Chomet, with the voices of Laurent Lafitte, Géraldine Pailhas, Thierry Garcia France 2025 Duration 1h30

Preview screening as part of the Annecy animated film festival’s departmental tour

German :

Marcel et Monsieur Pagnol von Sylvain Chomet mit den Stimmen von Laurent Lafitte, Géraldine Pailhas, Thierry Garcia Frankreich 2025 -Dauer 1h30

Vorpremiere im Rahmen der Departement-Tour des Animationsfilmfestivals von Annecy

Italiano :

Marcel et Monsieur Pagnol di Sylvain Chomet con le voci di Laurent Lafitte, Géraldine Pailhas, Thierry Garcia Francia 2025 Durata 1h30

Proiezione in anteprima nell’ambito della tournée del festival del cinema d’animazione di Annecy nel dipartimento

Espanol :

Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain Chomet con las voces de Laurent Lafitte, Géraldine Pailhas, Thierry Garcia Francia 2025 Duración 1h30

Proyección de preestreno en el marco de la gira del festival de cine de animación de Annecy por el departamento

