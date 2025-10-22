CINÉMA MARCEL & MONSIEUR PAGNOL Grenade

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Début : 2025-10-22

2025-10-22

Le festival d’animation en Occitanie, porté par CinéPhilae, se poursuit avec une nouvelle sélection de films inédits. Quatre créations singulières ouvrent la porte à des univers foisonnants, où l’émotion se mêle à la fantaisie, où l’imaginaire éclaire le réel, et où chaque image devient une promesse

MARCEL & MONSIEUR PAGNOL

À l’apogée de sa gloire, Marcel Pagnol reçoit la commande d’une rédactrice en chef d’un grand magazine féminin pour l’écriture d’un feuilleton littéraire, dans lequel il pourra raconter son enfance, sa Provence, ses premières amours, … En rédigeant les premiers feuillets, l’enfant qu’il a été autrefois, le petit Marcel, lui apparaît soudain. Ainsi, ses souvenirs ressurgissent au fil des mots l’arrivée du cinéma parlant, le premier grand studio de cinéma, son attachement aux acteurs, l’expérience de l’écriture. Le plus grand conteur de tous les temps devient alors le héros de sa propre histoire. 5.5 .

L’ENTRACT CINÉMA Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 74 62 34 contact@grenadecinema.fr

English :

The animation festival in Occitanie, supported by CinéPhilae, continues with a new selection of never-before-seen films. Four singular creations open the door to an abundance of worlds, where emotion mingles with fantasy, where the imaginary illuminates reality, and where each image becomes a promise

German :

Das von CinéPhilae getragene Festival für Animation in Okzitanien wird mit einer neuen Auswahl an unveröffentlichten Filmen fortgesetzt. Vier einzigartige Kreationen öffnen die Tür zu reichhaltigen Welten, in denen sich Emotionen mit Fantasie vermischen, die Fantasie die Realität erhellt und jedes Bild zu einem Versprechen wird

Italiano :

Il festival d’animazione Occitanie, sostenuto da CinéPhilae, prosegue con una nuova selezione di film inediti. Quattro creazioni singolari aprono la porta a un universo abbondante, dove l’emozione si mescola alla fantasia, dove l’immaginario illumina la realtà e dove ogni immagine diventa una promessa

Espanol :

El festival de animación Occitanie, apoyado por CinéPhilae, continúa con una nueva selección de películas inéditas. Cuatro creaciones singulares abren la puerta a un universo abundante, donde la emoción se mezcla con la fantasía, donde lo imaginario ilumina la realidad y donde cada imagen se convierte en una promesa

