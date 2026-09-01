Informations pratiques

Marcillac-Vallon

Cinéma

Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Retrouvez un jeudi soir par mois, 2 films sortis récemment programmés à la salle des fêtes.

Jeudi 17 septembre : « Fjord » et « De la Comédie française »

FJORD – à 18h

Par Cristian Mungiu

Avec Sebastian Stan, Renate Reinsve, Lisa Carlehed

Les Gheorghiu, un couple roumano-norvégien très pieux, s’installent dans un village au bout d’un fjord où ils se lient rapidement d’amitié avec leurs voisins, les Halberg. Les enfants des deux familles deviennent très proches, malgré des éducations différentes. Lorsque le corps enseignant découvre des ecchymoses sur le corps d’Elia, l’aînée des enfants Gheorghiu, la communauté se demande si l’éducation traditionnelle que les enfants Gheorghiu reçoivent de leurs parents pourrait en être la cause.

DE LA COMEDIE FRANCAISE – à 20h30

Par Martin Darondeau, Bertrand Usclat

Avec Pauline Clément, Laurent Stocker, Julien Frison

Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu : retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation. 6 .

Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 9 53 79 93 01 mondesetmultitudes@gmail.com

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English :

One Thursday evening a month, enjoy two recently released films screened at the Salle des Fêtes.

Thursday, September 17: « Fjord » and « De la Comédie française »

L’événement Cinéma Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-09-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)