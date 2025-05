Cinéma Marco, l’énigme d’une vie – Bischwiller, 3 juin 2025 20:00, Bischwiller.

Bas-Rhin

Cinéma Marco, l’énigme d’une vie 31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-06-03 20:00:00

fin : 2025-06-03 21:45:00

Date(s) :

2025-06-03

Enric Marco est le président de l’association des victimes espagnoles de l’Holocauste. À l’approche d’une commémoration, un historien conteste son passé d’ancien déporté. Marco se bat alors pour maintenir sa version alors que les preuves contre lui s’accumulent…

Inspirée d’une histoire bien réelle, le film confronte son personnage principal et sa terrible imposture dans un portrait nuancé et remarquablement interprété par Eduard Fernández.

Réalisateurs Aitor Arregi et Jon Garaño.

Avec Eduard Fernández, Nathalie Poza, Chani Martín.

Biopic, drame En VOST

Précédé du court métrage « Uma Casa Portuguesa »

https://mac-bischwiller.fr/agenda/marco-lenigme-dune-vie/ .

31 rue de Vire

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

English :

Enric Marco is president of the Spanish Holocaust Victims Association. On the eve of a commemoration, a historian challenges his story as a former deportee. Marco fights to maintain his version as the evidence against him mounts?

German :

Enric Marco ist der Vorsitzende der Vereinigung der spanischen Holocaust-Opfer. Im Vorfeld einer Gedenkfeier bestreitet ein Historiker seine Vergangenheit als ehemaliger Deportierter. Marco kämpft darum, seine Version beizubehalten, während sich die Beweise gegen ihn häufen

Italiano :

Enric Marco è presidente dell’Associazione spagnola delle vittime dell’Olocausto. Alla vigilia di una commemorazione, uno storico mette in discussione la sua storia di ex deportato. Marco lotta per mantenere la sua versione dei fatti mentre le prove contro di lui aumentano?

Espanol :

Enric Marco es Presidente de la Asociación Española de Víctimas del Holocausto. En vísperas de una conmemoración, un historiador cuestiona su historia como antiguo deportado. Marco lucha por mantener su versión de los hechos mientras aumentan las pruebas en su contra..

