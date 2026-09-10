cinéma « Marmottes, la guerre des clans » Espace Animation Les Houches

Informations pratiques

Les Houches

cinéma « Marmottes, la guerre des clans »

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 17:30:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

« Marmottes, la guerre des clans » Documentaire réalisé par Matthias Abrantes – France 2026 – Durée : 0h52

Dans le cadre du Chamonix Photo Festival

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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr

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English :

%AB Marmots: The War of the Clans %BB Documentary directed by Matthias Abrantes – France 2026? Running time: 0h52

As part of the Chamonix Photo Festival

L’événement cinéma « Marmottes, la guerre des clans » Les Houches a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc