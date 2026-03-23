Cinéma Marsupilami Place du champ de foire Ainay-le-Château
Cinéma Marsupilami Place du champ de foire Ainay-le-Château mardi 7 avril 2026.
Cinéma Marsupilami
Place du champ de foire Foyer rural Ainay-le-Château Allier
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 20:00:00
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Film de Philippe Lacheau avec Jamel Debbouze, Elodie Fontan.
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Place du champ de foire Foyer rural Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
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English :
Film by Philippe Lacheau with Jamel Debbouze, Elodie Fontan.
L’événement Cinéma Marsupilami Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-03-23 par Montluçon Tourisme
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