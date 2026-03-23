Cinéma Marsupilami Place du champ de foire Ainay-le-Château

Cinéma Marsupilami

Place du champ de foire Foyer rural Ainay-le-Château Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit

-16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 20:00:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Film de Philippe Lacheau avec Jamel Debbouze, Elodie Fontan.

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Place du champ de foire Foyer rural Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

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English :

Film by Philippe Lacheau with Jamel Debbouze, Elodie Fontan.

L’événement Cinéma Marsupilami Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-03-23 par Montluçon Tourisme