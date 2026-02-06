Cinéma Marsupilami

Camarès Aveyron

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Tarif normal

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-06

Séances les vendredi et samedi à 21h et le dimanche à 17h. Un film par semaine à l’affiche.

de Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Jamel Debbouze, Elodie Fontan

Tout public

Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud. Il se retrouve à bord d’une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, et son collègue Stéphane, aussi benêt que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Tout dérape lorsque ce dernier l’ouvre accidentellement un adorable bébé Marsupilami apparait et le voyage vire au chaos !

Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 52 13 cinemaletemple.camares@orange.fr

English :

Screenings Fridays and Saturdays at 9pm and Sundays at 5pm. One film per week.

