Cinéma Marsupilami Place des Fontaines Doué-en-Anjou

Cinéma Marsupilami

Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud.

Il se retrouve à bord d’une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, et son collègue Stéphane, aussi benêt que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place.Tout dérape lorsque ce dernier l’ouvre accidentellement un adorable bébé Marsupilami apparaît et le voyage vire au chaos !

La bande à Fifi est de retour et elle s’est fait un nouveau copain…

De Philippe Lacheau.

Avec Philippe Lacheau, Jamel Debbouze, Élodie Fontan.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 22 avril 2026 à partir de 15h. .

Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

To save his job, David agrees to a plan to bring back a mysterious package from South America.

L’événement Cinéma Marsupilami Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-03-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME