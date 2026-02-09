Cinéma Marsupilami

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Début : Samedi 2026-02-11

fin : 2026-02-14

2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-17 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-23 2026-02-24

Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud.

4 février 2026 en salle | 1h 39min | Aventure, Comédie, Famille

De Philippe Lacheau|

Par Philippe Lacheau, Pierre Dudan (II)

Avec Philippe Lacheau, Jamel Debbouze, Élodie Fontan

A partir de 6 ans.

Il se retrouve à bord d’une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, et son collègue Stéphane, aussi benêt que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Tout dérape lorsque ce dernier l’ouvre accidentellement un adorable bébé Marsupilami apparait et le voyage vire au chaos !

La bande à Fifi est de retour et elle s’est fait un nouveau copain… .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

To save his job, David agrees to a plan to bring back a mysterious package from South America.

L’événement Cinéma Marsupilami Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-02-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)