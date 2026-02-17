Cinéma Marsupilami Salle polyvalente Vallon-en-Sully

Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Début : 2026-03-04 15:00:00
2026-03-04

Film de Philippe Lacheau avec Jamel Debbouze, Elodie Fontan
Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98  udaar03@wanadoo.fr

Film by Philippe Lacheau with Jamel Debbouze, Elodie Fontan

