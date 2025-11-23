Cinéma Mary Anning Villefranche-de-Panat

Cinéma Mary Anning

15h Salle multimédia (face à la salle des fêtes). Cinéma d’animation de Marcel BARRELI (durée 1h12). Ciné famille. Tarif public 6€, réduit 5€. Infos 05 65 46 46 53.

Dans l’Angleterre du XIXe siècle, Mary est une jeune fille passionnée par les fossiles, qu’elle cherche avec son père sur la plage, pour ensuite les vendre aux touristes. La mort soudaine du père jette la famille dans le désarroi : sans une source financière, ils vont bientôt devoir quitter leur maison et pire encore, pour Mary, sa bien aimée plage aux fossiles. Mais avant de mourir, son père lui a laissé un mystérieux message qui pourrait l’amener à bouleverser bien de choses… 6 .

3pm Salle multimédia (opposite salle des fêtes). Animated film by Marcel BARRELI (duration 1h12). Family cinema. Public 6?, reduced 5? Info 05 65 46 46 53.

15 Uhr Multimediaraum (gegenüber dem Festsaal). Animationskino von Marcel BARRELI (Dauer 1h12). Kino für die ganze Familie. Öffentlicher Tarif 6?, ermäßigt 5? Infos: 05 65 46 46 53.

ore 15:00 Sala multimediale (di fronte al municipio). Film d’animazione di Marcel BARRELI (durata 1h12). Cinema per famiglie. Prezzo al pubblico 6?, ridotto 5? Informazioni 05 65 46 46 53.

15.00 h Sala multimedia (frente al ayuntamiento). Película de animación de Marcel BARRELI (duración 1h12). Cine familiar. Precio público 6?, reducido 5? Información 05 65 46 46 53.

