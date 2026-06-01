CINEMA MAUVAISE PIOCHE Route de Fourquevaux Préserville
CINEMA MAUVAISE PIOCHE Route de Fourquevaux Préserville mercredi 24 juin 2026.
Préserville
CINEMA MAUVAISE PIOCHE
Route de Fourquevaux PRESERVILLE Préserville Haute-Garonne
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 20:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Le cinéma se déplace à Préserville. Retrouvez le film Mauvaise Pioche pour une soirée riche en rires !
Un film de Gérard Jugnot avec Gérard Jugnot, Philippe Lacheau, Thierry Lhermitte .
Comédie.
Synopsis:
Arrêté par erreur et confondu avec l’homme le plus recherché de France, Serge Martin, paisible retraité, devient la cible des médias. Pris dans un tourbillon sans fin, il va tout tenter pour prouver son innocence et retrouver sa vie… si c’est encore possible !
Le paiement se fait directement à la caisse (espèces, chèques uniquement). 7 .
Route de Fourquevaux PRESERVILLE Préserville 31570 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 83 82 28
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English :
The movie is coming to Pr%E9serville. Catch the film *Mauvaise Pioche* for an evening full of laughter!
L’événement CINEMA MAUVAISE PIOCHE Préserville a été mis à jour le 2026-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE