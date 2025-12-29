Cinéma Mektoub my love Canto Due Saint-Affrique

Cinéma Mektoub my love Canto Due

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Début : Lundi 2026-01-07

fin : 2026-01-12

2026-01-07 2026-01-10 2026-01-11 2026-01-12

Amin revient à Sète après ses études à Paris, rêvant toujours de cinéma.

Un producteur américain en vacances s’intéresse par hasard à son projet, Les Principes essentiels de l’existence universelle, et veut que sa femme, Jess, en soit l’héroïne. Mais le destin, capricieux, impose ses propres règles.

3 décembre 2025 en salle | 2h 14min | Drame, Romance

De Abdellatif Kechiche Par Abdellatif Kechiche, Ghalya Lacroix

Avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Jessica Pennington

Titre original Mektoub My Love: Canto Due .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

Amin returns to Sète after his studies in Paris, still dreaming of cinema.

