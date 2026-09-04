Cinéma : Mémoire de fille Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cinéma : Mémoire de fille

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-14

Mémoire de fille

1h57



Un Certain Regard – Cannes 2026



Réalisé par Judith Godrèche

Avec Tess Barthélemy, Valérie Dréville, Maïwène Barthèlemy

France / drame

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

A Girl’s Memory

1h57

Un Certain Regard? Cannes 2026

Directed by Judith Godrèche

Starring Tess Barthélemy, Valérie Dréville, Maëwne Barthélemy

France / Drama

L’événement Cinéma : Mémoire de fille Montélimar a été mis à jour le 2026-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération