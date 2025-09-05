Cinéma « Mes Héros » Espace du Bocage La Haye-Pesnel

Espace du Bocage 4 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel Manche

La commune de La Haye-Pesnel vous propose une séance de cinéma Mes Héros avec Josiane Balasko, Gérard Jugnot, Clovis Cornillac, Pierre Richard, Magaly Berdy et Anne Charier

Durée 1 h 27 min âge conseillé dès 10 ans

Résumé

Maxime est un chef d’entreprise qui fait des heures supplémentaires pour sauver sa compagnie d’ambulances au risque de sacrifier sa femme et ses enfants. Apprenant que sa mère est en garde à vue, il va la sortir de prison… et se le fait aussitôt reprocher. Olga, sa mère, est en effet une femme de caractère. Il apprend qu’elle s’est à nouveau disputée avec son père et décide de la ramener chez elle. C’est l’occasion pour Maxime de passer un week-end loin de ses responsabilités. Chez ses parents, deux sexagénaires qui, depuis quarante ans, s’aiment autant qu’ils s’engueulent. Cette parenthèse joyeuse dans une vie agitée est l’occasion pour le fils de se rappeler d’où il vient. La vie a beau être éphémère et injuste elle peut aussi être envisagée comme une suite de petits bonheurs. D’autant plus qu’ils ont un invité… .

Espace du Bocage 4 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 6 08 53 04 66 culture@lahayepesnel.fr

