Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma Météors Cinéma Labor Dieulefit

Cinéma Météors Cinéma Labor Dieulefit vendredi 7 novembre 2025.

Cinéma Météors

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 21:00:00
fin : 2025-11-09

Date(s) :
2025-11-07

Drame
Durée 1h 48mn
De et par Hubert Charuel, Claude Le Pape
Avec Paul Kircher, Idir Azougli, Salif Cissé
  .

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57  cinelabor@gmail.com

English :

Drama
Running time 1h 48mn
By and for Hubert Charuel, Claude Le Pape
Starring Paul Kircher, Idir Azougli, Salif Cissé

German :

Drama
Dauer 1h 48mn
Von und mit Hubert Charuel, Claude Le Pape
Mit Paul Kircher, Idir Azougli, Salif Cissé

Italiano :

Drammatico
Durata 1h 48mn
Di e per Hubert Charuel, Claude Le Pape
Interpreti: Paul Kircher, Idir Azougli, Salif Cissé

Espanol :

Drama
Duración 1h 48mn
Por y para Hubert Charuel, Claude Le Pape
Protagonistas Paul Kircher, Idir Azougli, Salif Cissé

L’événement Cinéma Météors Dieulefit a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux